Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung/Vandalismus auf Kinderspielplatz

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Einbeck, Kreiensen, Ahornweg, dortiger Kinderspielplatz und Bolzplatz. Zeit: Fr. 02.August 2019---zum 03.August 2019.Unbekannte Täter suchten in den Abendstunden / Nachstunden von Freitag auf Samstag den Kinderspielplatz am Ahornweg in Kreiensen auf und beschädigten die Seilbahnaufhängung vom Sitz. Der Schäkel vom Gleitschlitten wurde abgerissen. Weiterhin ist zu beklagen, dass die dortige Sitzgruppe durch Schmierereien und Ausdrücken von Zigarettenkippen verunreinigt wurde. Ein Meldender mutmaßte, dass Jugendliche bzw. Heranwachsende, nicht aus dem Ort Kreiensen, sich über "Sozial Media" verabredeten, am Kinderspielplatz trafen und alkoholische Getränke verzehrten. Im Zuge des Konsums kam es dann zu genanntem Vandalismus bzw. Sachbeschädigung an dem Spielgerät. Diese Treffen waren schon des Öfteren wahrzunehmen und Anwohner aus dem Ahornweg werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Kreiensen- Tel. 05563 212 oder an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

