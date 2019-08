Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (hin)

Einbeck (ots)

Am Freitag, d. 02.08.2019, gegen 15.20h ereignete sich auf der L 580 in Juliusmühle ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von ca. 9000 Euro entstanden ist. Ein 57-jähriger Dasselaner befuhr mit seinem PKW die L 580 von Markoldendorf kommend. Noch vor dem Ortsausgang wollte er die vor ihm befindliche Fahrzeugschlange überholen. Hierbei übersah er, dass eine 27-jährige Moringerin nach links in den Verbindungsweg in Richtung Vardeilsen abbiegen wollte. Diese hatte das Abbiegemanöver rechtzeitig angekündigt und bereits begonnen, als beide Fahrzeuge zusammenstießen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Gegen den 57- jährigen Dasselaner wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

