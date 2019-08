Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung

Lengerich (ots)

Ein Lengericher Autofahrer parkte seinen schwarzen Mitsubishi am Donnerstagabend (15.08.2019), gegen 20.00 Uhr, auf dem Parkstreifen der Bergstraße, unweit der Schulstraße. Als er am Freitagvormittag (16.08.2019), um 10.00 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er verschiedene Beschädigungen daran. Auf der linken Fahrzeugseite waren mehrere Kratzer eingeritzt worden. Auf der anderen Seite hatte jemand eine Delle in die hintere, rechte Beifahrertür getreten. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

