POL-ST: Greven, Verkehrsunfall Donnerstagabend

Auf der Kreuzung Telgter Straße/Fuestruper Straße hat sich am Donnerstagabend (15.08.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei 27 und 75 Jahre alte Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Schaden daran wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und die Böschung beschädigt. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 75 jähriger Mann aus Ostbevern auf der Fuestruper Straße. An der vorfahrtberechtigten Telgter Straße hielt er den Schilderungen zufolge zunächst an. Dann wollte er diese überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 27-Jährigen aus Everswinkel, der auf der Telgter Straße aus Richtung Greven unterwegs war.

