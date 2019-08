Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren unter Drogeneinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots)

Donnerstag, 01.08.2019, 11:15 Uhr

Ein 35-jähriger PKW-Fahrer wird durch einen Polizeibeamten in eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Drogen und Alkohol" geleitet. Während der Kontrolle können die Beamten Auffälligkeiten, wie eine geschwollene Augenpartie und eine undeutliche Aussprache, erkennen. Nach einer Überprüfung des Fahrers kann festgestellt werden, dass dieser bereits mehrfach im Bereich der Kaiserstraße aufgefallen sei. Jedoch gab er an, er habe derzeit nichts konsumiert. Ihm wird ein freiwilliger Urintest angeboten, welchen er ablehnt. Er gibt an, er würde lediglich einer Blutentnahme zustimmen. Daraufhin wird der Fahrer auf die Dienststelle mitgenommen, um eine Blutprobe zu entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

