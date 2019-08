Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Sportboot auf der Ems

Emden (ots)

Am Dienstag, gegen 18 Uhr, befuhren zwei Sportboote die SeeSchStr Ems außerhalb des Fahrwassers von Petkum in Richtung Delfzijl. In Höhe des Borssumer Sieles kollidierte eines der Boote offensichtlich mit einem unbekannten Gegenstand unter Wasser und sank. Die vier an Bord des gesunkenen Bootes befindlichen Personen konnten durch die Besatzung des anderen Fahrzeuges geborgen und zurück nach Petkum verbracht werden. Eine der Geborgenen erlitt einen Schock und wurde durch einen angeforderten RTW ärztlich versorgt. Umweltschäden blieben bislang aus. Eine Beeinträchtigung der Schifffahrt durch das Wrack wird durch die zuständige Verkehrszentrale Ems überprüft.

