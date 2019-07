Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fund einer Sprenggranate am Südstrand von Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.07.2019, gegen 15:00 Uhr, wurde am Südstrand (Badestrand) in Höhe des Fliegerdeiches eine Sprenggranate aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Sprenggrante wog 1,5 Kg und war noch sprengfähig. Der Sprengsatz wurde von einem Badegast aufgenommen und bei der dortigen DLRG - Wache abgegeben. Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Berühren und Aufheben von Munition oder munitionsähnlichen Gegenständen lebensgefährlich ist. Beim Aufinden solcher Gegenstände ist unmittelbar die Polizei über den Fundort zu informieren. Weitere Maßnahmen erfolgen dann durch die zuständige Polizeidienststelle. Die Sprenggranate wurde durch den Kampfmittelräumdienst abgeholt und fachgerecht entsorgt.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Wilhelmshaven

Telefon: 04421/ 942-832

E-Mail: esd@wspst-whv.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell