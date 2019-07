Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Niedersächsischer Innenminister Boris Pistorius zu Besuch bei der Wasserschutzpolizei (WSP)

Im Rahmen seiner Sommerreise besuchte der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, am Donnerstag 18.07.2019 im Beisein von Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Wasserschutzpolizei Niedersachsen, die Dienststelle der Wasserschutzpolizeistation in Emden. Neben der aktuellen Einsatzlage interessierte sich der Minister insbesondere für die drei neu beschafften VW Amaroks und die bislang gemachten Erfahrungen mit diesem neuen "Typ von Streifenwagen", der eher ungewöhnlich auf der Straße erscheint. Diese neuen und speziell für die Wasserschutzpolizei umgebauten VW Amaroks sind seit April 2019 offiziell an die Wassersschutzpolizei Niedersachsen übergeben worden und werden seitdem täglich an den Standorten Emden, Wilhelmshaven und Brake als Einsatz- und Streifenfahrzeuge eingesetzt. Angeschafft wurden die Fahrzeuge u.a. auch für Einsätze der Maritimen Einsatz Gruppe (MEG), die nicht nur bei polizeilichen Einsätzen in Niedersachsen eingesetzt wird, sondern auch länderübergreifend bei Einsätzen wie z.B. den G20-Gipfel in Hamburg oder bei demonstrativen Einsätzen z.B. in Kiel (Kreuzfahrtterminal), zum Atomtransport auf dem Neckar oder zukünftig bei Veranstaltungen wie z.B. der "Hanse-Sail" in Rostock oder die "Sail 2020" in Bremerhaven und dabei die schnellen und schweren Schlauchboote der MEG trailern sollen. Herr Pistorius ließ sich von den Beamtinnen und Beamten der WSP-Stationen Emden, Wilhelmshaven und Brake sehr genau die einzelnen Details des Fahrzeugumbaus zeigen. "Mit der Beschaffung dieser 3 neuen Einsatzfahrzeuge ist die Wasserschutzpolizei Niedersachsen küstenländerübergreifend mit einem der modernsten polizeilichen Einsatzmittel ausgestattet worden. Eine sehr gute Investition.", so der Minister für Inneres und Sport. "Ich bin sehr froh, dass die Beamtinnen und Beamten der WSP direkt bei der Planungsentwicklung dieser Fahrzeuge nach Ihren Vorstellungen mitgearbeitet haben", so der Leiter der WSP Jörg Beensen.

