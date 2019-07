Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Neuen Binnenhafen in Emden

Emden (ots)

Am Abend des 11.07.2019 gegen 20:30 Uhr stellte die Besatzung eines Hochgeschwindigkeitskatamarans für die Offshore-Versorgung von Windparks nach der Wartung der Antriebsmaschinen ölhaltige Abfälle auf einer Steganlage am Westufer des neuen Binnenhafens von Emden ab. Durch plötzlich einsetzenden Starkregen wurden größere Mengen der Ölanhaftungen an den Behältnissen in das Hafenbecken geschwemmt. Die Oberfläche des Hafenwassers wurde dadurch auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern verunreinigt. Die Besatzung führte zu diesem Zeitpunkt Probefahrten im Emder Hafen durch. Dadurch wurde das Öl zusätzlich verteilt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

