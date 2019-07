Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfälle auf dem Parkplatz vom Jute-Center +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle gab es am Donnerstag, 04. Juli 2019, auf dem Parkplatz vom Jute-Center in der Weberstraße in Delmenhorst. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort.

Zwischen 16:00 und 16:30 Uhr wurde ein schwarzer Kleintransporter des Herstellers Opel beschädigt. Am vorderen, rechten Kotflügel wurden Kratzer im Lack festgestellt.

Zwischen 16:40 und 17:00 Uhr wurde ein roter Kleinwagen von Toyota beschädigt. Hier war der hintere Stoßfänger auf der linken Seite gebrochen.

Die Schäden wurden auf jeweils 1.000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (789275/789345).

