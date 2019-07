Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Kutterkorso in Ditzum fällt aufgrund schlechter Wettervorhersage ins Wasser

Emden (ots)

Eine für Samstag, den 20. Juli 2019, geplante Korsofahrt von sechs Fischkuttern im Rahmen des Ditzumer Hafenfestes musste aufgrund der schlechten Wettervorhersage aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst gab zuvor für die Zeit, in der der Korso zunächst geplant war, eine Unwetterwarnung für die ostfriesische Küste heraus: Gewitter mit Sturmböen der Stärke 10 wurden vorhergesagt. Der Korso, bei dem Gäste des Hafenfestes auf den Fischkuttern mitfahren können, wurde in Absprache mit den zuständigen Behörden um einen Tag auf den Sonntag verschoben. Die Korsofahrt führt dann am Sonntag wie geplant von Ditzum aus in Richtung Pogum, von dort zum Emssperrwerk nach Gandersum und anschließend zurück nach Ditzum.

