Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche versuchen, Jugendliche zu berauben

Recklinghausen (ots)

Drei Jugendliche aus Marl sind am Donnerstag gegen 16.15 h von zwei Jugendlichen bedroht worden. Das Duo hatte die Drei auf einem Schulhof an der Droste-Hülshoff-Straße mit einem Messe bedroht und aufgefordert, die Taschen zu leeren. Die drei Jugendlichen konnten flüchten. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: ca. 15 bis 17 Jahre alt, der mit dem Messer war etwa 1,75 m groß, schlank, dunkelblond, trug ein hellgraues Sweatshirt und eine Bauchtasche der Marke "Eastpack". Der andere Tatverdächtige war etwas breiter als der erste, hatte einen dunklen Pullover an und trug ebenfalls eine Bauchtasche der Marke "Eastpack". Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

