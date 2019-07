Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Aus Auto heraus mit Pistole bedroht und beleidigt, Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Dienstag kurz nach 10 Uhr überquerte ein 36-jähriger Mann den Fußgängerüberweg in den Friedrichstraße in Höhe der Wörthstraße.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Auto, ein Mini Cooper, grau-schwarze Lackierung mit zwei Streifen über der Motorhaube die Friedrichstraße aus Richtung Neckarauer Waldweg kommend.

Als der 36-Jährige sich auf der Friedrichsstraße und dem Fußgängerüberweg befand, soll der Mini Cooper mehrfach seine Lichthupe betätigt haben und anschließend eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben, so dass er direkt vor dem 36-jährigen Fußgänger sein Fahrzeug zum Stehen brachte.

Nachdem der Fußgänger weiter lief, fuhr der Mini Cooper offensichtlich neben den 36-Jährigen her, beleidigte diesen und richtete eine silberfarbene Pistole auf den Fußgänger.

Der Mini-Cooper beschleunigte dann sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Neckarau-Zentrum weiter.

Nachdem der 36-Jährige Anzeige erstattete, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kurz nach 12.30 Uhr einen entsprechenden Mini Cooper in Neckarau kontrollieren. Am Steuer saß ein 22-jähriger Mann. Dieser führte zudem im Handschuhfach eine Schreckschusswaffe mit sich. Die Waffe samt Munition und ausgehändigten Waffenschein wurden beschlagnahmt.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Personen, die Auskünfte über das Fahrverhalten des Mini Coopers geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

