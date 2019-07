Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in Nußloch alarmiert. Kurz vor 22 Uhr war in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Anwesens in der Werderstraße aus bislang unklarer Ursache ein Brand aus. Die Flammen und Glutnester konnten durch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Nußloch/Sandhausen und Wiesloch rasch gelöscht werden. Nachbarhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell