Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Wohnhausbrand in den Innenstadtquadraten

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in der Innenstadt verständigt. In der Garage des Wohnhauses im Quadrat T 3 war gegen 14.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das rasch auf die Gebäudefassade übergriff. Durch Polizei und Feuerwehr wurde das 6-stöckige Wohnhaus mit 18 Wohneinheiten umgehend geräumt. Hierzu mussten mehrere Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich keine Personen darin aufhalten. Vorsorglich wurden Rettungskräfte nahe dem Brandort bereitgehalten. Verletzte waren nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht zu beklagen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten bis ca. 16 Uhr abgeschlossen werden.

Durch den, bei dem Brand entstandenen, Rauch wurden mehrere, über der Garage liegende, Wohnungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Diese sind bis zu einer Grundreinigung derzeit nicht bewohnbar. Deren Bewohner wurden zwischenzeitlich in Hotels untergebracht oder kamen bei Bekannten oder Verwandten unter. Die geöffneten Wohnungen wurden gesichert und wieder verschlossen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell