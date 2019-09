Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Ehepaar stößt zusammen

Freiburg (ots)

Mit ihren Pedelecs waren am Samstag, 28.09.2019, gegen 15.00 Uhr, ein Ehepaar auf der Jaspersstraße unterwegs und beabsichtigten, an der Kreuzung nach links in die Knaststraße abzubiegen. Die beiden fuhren nebeneinander und aus nicht bekannten Gründen bog die 61 Jahre alte Frau statt nach links, nach rechts ab. Dabei prallte sie in ihren rechts neben ihr fahrenden Mann und beiden stürzten. Die Frau zog sich eine stark blutende Verletzung am Kopf zu und wurde mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Mann blieb unverletzt. Am Fahrrad der 61-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

