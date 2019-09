Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: In Garage eingebrochen

Freiburg (ots)

Eine Gruppe, bestehend aus 15 bis 20 Jugendlichen, beschädigte am Samstag, 28.09.2019, gegen 16.30 Uhr, ein Holzgaragentor auf dem Waldparkplatz Entegast in der Wallstraße. Anschließend drangen die Jugendlichen in die Garage ein und entwendeten einen Feuerlöscher, ein Federballschläger und 13 Gewindestangen. Die entwendeten Gegenstände konnten im umliegenden Bereich wieder aufgefunden werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

