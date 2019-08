Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Dickenberg, Verkehrsunfall am Donnerstag Unfall Hellendoorner Straße

Ibbenbüren (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden befuhr am Donnerstagnachmittag (29.08.2019) den Niemeyersweg. An der vorfahrtberechtigten Hellendoorner Straße wollte er diese überqueren, um in Richtung Prozessionsweg weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 58-jährigen Mannes aus Ibbenbüren. Bei dem Unfall erlitten der 58-Jährige sowie in beiden Autos jeweils ein Insasse leichte Verletzungen. Die Sachschäden liegen bei etwa 16.000 Euro.

