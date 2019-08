Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall am Freitag

Nordwalde (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Emsdetten fuhr am Freitagmorgen (30.08.2019), um 05.15 Uhr, auf der Landstraße 592 in Suttorf in Richtung Nordwalde. Dabei kam es zur Kollision mit einem Rehwild. Ein entgegenkommender PKW stieß dann ebenfalls mit dem Tier zusammen. Dieser Wagen wurde von einem 51-jährigen Nordwalder gefahren. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sein PKW fing nach der Kollision Feuer und brannte vollkommen aus. Der Schaden an dem PKW wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem anderen Wagen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme, des Abschleppens des Unfallfahrzeugs sowie der Straßenreinigung für längere Zeit, bis 08.25 Uhr, voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell