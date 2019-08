Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Greven (ots)

Am Dienstag (27.08.) fuhr ein 85-jähriger Grevener mit seinem Fahrrad gegen kurz nach 19 Uhr auf der Emsdettener Straße Richtung Reckenfeld. In Höhe der Straße "Herberner Mersch" wendete der Mann und achte dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Dabei touchierte ihn eine Radfahrerin, die ebenfalls Richtung Reckenfeld unterwegs war. Der 85-Jährige stürzte zu Boden. Die beteiligte Radfahrerin versorgte zusammen mit einer Autofahrerin den Mann, bis der Rettungswagen am Unfallort eintraf. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Frauen sorgten noch dafür, dass das Fahrrad des Mannes nach Hause gebracht wurde. Danach verliert sich ihre Spur. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt ist, werden die beiden Frauen gebeten, sich noch einmal bei der Polizei in Greven zu melden unter der Tel.: 02571-9284455.

