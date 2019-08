Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Schlägerei am Bahnhof

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Rheinfelden - Freitagnacht, 09.08.2019, kam es gegen 20.45 Uhr zu einer aufsehenerregenden Auseinandersetzung am Bahnhof in Rheinfelden. Ein 29-jähriger und ein 53-jähriger Mann gerieten in Streit, welcher in einer wilden Prügelei im Gleisbett endete. Die beiden Männer haben nach ersten Ermittlungen schon länger Streit, der an diesem Abend eskalierte.

Beide trugen Verletzungen davon. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Stand: 10.08.2019, 07.00 Uhr

