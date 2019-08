Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Wyhlen: Unfallflucht in der Eisenbahnstraße

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Grenzach-Wyhlen, Wyhlen - Zwischen Donnerstag und Freitag ereignete sich eine Unfallflucht in der Eisenbahnstraße in Wyhlen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 15.00 Uhr und Freitag 13.00 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten weißen Smart und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am Smart entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten in Grenzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Rufnummer 07624 9890-0 zu melden.

Wo/rrl FLZ/Hug

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell