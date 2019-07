Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Telefonkabel beschädigt

Ennepetal (ots)

Am 24.07., gegen 09:00 Uhr, beschädigte ein rangierender Lkw auf der Straße Ackersiepen ein Telefonkabel. Der Fahrer verließ mit seinem Fahrzeug die Örtlichkeit, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Ein Zeuge wurde auf Schaden und Lkw aufmerksam und verständigte die Polizei. Der 50-jährige Kerpener wurde von den eingesetzten Polizisten in der Nähe der Unfallstelle in seinem Lkw MAN angetroffen, eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

