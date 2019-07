Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zwei Zeuginnen melden eine Unfallflucht

Wetter (ots)

Am 24.07., gegen 14:45 Uhr, beschädigte ein silberner Pkw in der Wilhelmstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Opel. Die Fahrerin hielt ihr Fahrzeug kurz an, verließ dann jedoch die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden am Opel zu kümmern. Zwei Zeuginnen notierten sich unabhängig voneinander das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zur flüchtigen Fahrzeugführerin dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell