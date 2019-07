Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Bei Rangierunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 23.07. gegen 14:00 Uhr ließ ein 35-jähriger Hattinger auf der Straße Im Heggerfeld seinen Pkw Opel rückwärts rollen, um einem rangierenden Lkw Platz zu machen. Dabei touchierte er den Pkw Toyota eines 63-jährigen Hattingers. Der leicht verletzte Toyotafahrer wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

