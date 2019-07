Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - schwarzen Audi gestohlen

Lippetal (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, stellte ein Autofahrer aus Dortmund seinen schwarzen Audi A4, DO-S 7447, auf einem Parkplatz am Campingplatz an der Dolberger Straße in Lippborg, in der Nähe der A 2 ab. Als er gegen 17 Uhr zum Abstellort zurückkehrte war der Audi nicht mehr dort. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

