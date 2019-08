Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit einem Motoradfahrer

Tecklenburg (ots)

Auf der Bocketaler Straße ist am Donnerstagabend (29.08.2019) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 31-jährige Mann aus Tecklenburg war gegen 19.15 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung Kreisverkehr gefahren. In diesem kam er mit dem Zweirad ins Schleudern. 31-Jährige stützte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden, der auf cirka 4.000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell