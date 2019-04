Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher im Landkreis, Brieftauben entwendet, Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin und flüchtet von der Unfallstelle - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Düdenbütteler Lagerhalle

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Düdenbüttel-Weißenmoor nach dem Aufhebeln eines Vorhängeschlosses in eine dortige Lagerhalle eingebrochen und haben diverse Akku-Werkzeuge und iPads erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

2. Einbrecher in Harsefelder Sportpark

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht gegen 01:25 h in Harsefeld in der Jahnstraße nach dem Überklettern des Zaunes der Minigolfanlage auf das Gelände des dortigen Sportparks gelangt und haben ein Fenster aufgehebelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume konnte dann aber offensichtlich nichts Brauchbares entdeckt werden, so dass der oder die Täter ohne Beute den Tatort wieder verlassen haben.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-909590.

3. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude-Neukloster

In Buxtehude-Neukloster in der Straße "Am Walde" sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Sonntag zwischen 14:30 h und 17:05 h nach dem Aufhebeln einer hinteren Terrassentür in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben dieses anschließend durchsucht.

Mit Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Unbekannte entwenden ca. 90 Brieftauben

Unbekannte Diebe haben sich zwischen Freitag, 18:00 h und heute Morgen 09:45 h in Buxtehude in der Jorker Straße in Buxtehude-Neukloster auf ein dortiges Grundstück begeben, dort einen Bauwagen aufgebrochen und anschließend ca. 80 bis 90 hochwertige Zucht-Brieftauben, einige Transportboxen sowie ein Baustellenradio entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die Täter mit der Beute dann in unbekannte Richtung.

Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Diebe zum Abtransport der Tauben mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein könnten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

5. Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin und flüchtet von der Unfallstelle - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen 07:50 h in Buxtehude-Heitmannshausen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter Autofahrer war zu der Zeit mit seinem schwarzen PKW mit Stader Kennzeichen auf der Straße Heitmannshausen in Richtung Buxtehude unterwegs und dabei so dicht auf die vor ihm fahrende Radfahrerin aufgefahren, dass sein Fahrzeug das Schutzblech des Rades leicht touchiert hat.

Durch den Anprall kam die 15-jährige ins Straucheln, fuhr in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und stürzte zu Boden.

Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um den Unfall und die Radfahrerin und fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Köperverletzung ermittelt.

Die Polizei Buxtehude sucht nun den Verursacher und weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Autofahrer oder dem Kennzeichen des Unfallfahrzeuges machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Kommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell