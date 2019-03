Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen gleich in zwei Harsefelder Kindertagesstätten ein

Stade (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Harsefeld gleich in zwei DRK-Kindertagesstätten eingedrungen.

In der Straße Unterdorf haben der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt und konnten sich so Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde aus dem Büro im Obergeschoß eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Vorher oder danach sind vermutlich dieselben Täter im Brakenweg über den Zaun der dortigen Kindertagesstätte geklettert, haben ein Fenster aufgehebelt und sind dann in das Innere eingestiegen.

Auch hier wurde sämtliche Räume und Schränke durchsucht und eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der an beiden Tatorten angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

