Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 02.07.2019: Gießen: Eine Personenkontrolle und die Folgen

Gießen (ots)

Fast ein Viertel Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen Kokain und die üblichen Drogenutensilien haben Polizeibeamte am Freitagmittag in Gießen sichergestellt. Den Sicherstellungen vorausgegangen war eine Personenkontrolle im Bereich der Ringallee. Beamte der Polizeistation Gießen Nord hatten um die Mittagszeit eine Person, die sich zuvor verdächtig verhielt, angesprochen und kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 22 - Jährigen und zwei weiterer Personen nahmen die Beamten den typischen Marihuana-Geruch war. Als sie die von dem 22 - Jährigen mitgeführte Tasche durchsuchen wollten, drehte er sich um und rannte davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten ihn nach etwa 100 Metern wieder ein. Bei der Durchsuchung der Tasche fanden sie dann den mutmaßlichen Grund für die Flucht des Mannes. Sie fanden etwa 60 Gramm Marihuana und etwa 400 Euro. In einer ersten Befragung räumte der 22 - Jährige ein, weitere Drogen in seiner Wohnung aufzubewahren. Wenig später durchsuchten Beamte des Gießener Rauschgiftkommissariates die Wohnung des Mannes in Gießen. Zunächst fanden sie keine Drogen. Bei der Befragung und den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass die Drogen vor der Durchsuchung vor der Polizei versteckt wurden. Offenbar hatten andere Mitbewohner nach der Festnahme des mutmaßlichen Dealers einen Anruf bekommen. Sie versteckten die Drogen in einem PKW. Letztendlich wurden diese Drogen ebenfalls gefunden und sichergestellt. Knapp 180 Gramm Marihuana, wenige Gramm Kokain sowie wieder die notwendigen Drogenutensilien und Bargeld wurden dann ebenfalls beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

