POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Den Außenspiegel eines Opel Astra beschädigte am Freitag, 27.09.2019, zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer in der Wehrer Straße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Der Opel stand auf der Höhe der evangelischen Kirche. Der Außenspiegel wurde nach vorne gebogen und das Spiegelglas ist zersprungen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

