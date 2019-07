Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190708 - 726 Frankfurt-Westend: Einbrecher scheitert und wird gefasst

Frankfurt (ots)

(ne) Am Sonntagmorgen versuchte ein 43 Jahre alter Mann in eine Erdgeschosswohnung im Grüneburgweg einzubrechen. Er wurde anschließend bei seiner Flucht festgenommen.

Gegen 7:30 Uhr hatte der 43-Jährige ein gekipptes Fenster als möglichen Einstieg in die Wohnung eines Paares entdeckt. Er versuchte dieses nun von außen komplett zu öffnen, was die 33-jährige Mieterin aber hörte. Aufgeschreckt durch die Schreie der Frau, ließ der Einbrecher von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die sofort alarmierten Streifen konnten den Mann wenige Augenblicke später in der Nähe der alten Oper festnehmen. Der polizeilich einschlägig bekannte Mann kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell