Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190707 - 723 Frankfurt-Bornheim: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern gegen 13.00 Uhr wurde ein 70-Jähriger tot in seiner Wohnung in der Kohlbrandstraße aufgefunden. Die anschließenden Ermittlungen zeigten, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist und führten schnell zu der Festnahme eines 64-jährigen Tatverdächtigen.

Da sich der 70-Jährige nicht wie verabredet bei seinem Hausnotruf meldete, fuhr ein Mitarbeiter zu seiner Anschrift und verständigte unterstützend die Polizei. Die Beamten fanden den Mann, der eine Stichverletzung im Oberkörper aufwies, tot in seiner Wohnung. Die Kriminalpolizisten ermittelten daraufhin auf Hochtouren und nahmen einen 64-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach ersten Erkenntnissen hatten der Tatverdächtige und der 70-Jährige bereits länger andauernde Streitigkeiten. Hintergründe dieser Streitigkeiten und ob diese ein mögliches Motiv der Tat sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

