Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190708 - 725 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern, gegen 13.30 Uhr, nahmen Polizisten einen 33-Jährigen fest, der versucht hatte in ein Hotelzimmer in der Elbestraße einzubrechen.

Zeugen riefen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann über ein Baugerüst durch das Fenster eines Hotels kletterte. Das Zimmer war jedoch leer, weil es momentan renoviert wird. Als der 33-Jährige, ohne Beute, wieder über das Gerüst nach unten kletterte, nahmen in herbeigeeilte Polizeibeamte fest.

Der Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

