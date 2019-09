Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall auf dem Parkplatz beim Gesundheitszentrum - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes A-Klasse befuhr am Freitag, 27.09.2019, gegen 16.30 Uhr, ein 49 Jahre alter Mann die Schwarzwaldstraße an den Parkplätzen des Gesundheitszentrums vorbei, um zu parken. Als er in der Nähe des Eingangs einen freien Parkplatz sah, wollte er vorwärts einparken. Er musste ein Stück zurück rangieren, um einfahren zu können. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger mit seinem Passat aus einer Parklücke heraus und es kam zum Zusammenstoß. Personenschaden gab es keinen, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Beide Parteien waren sich hinsichtlich des Unfallhergangs uneinig. Laut ihnen wurde der Unfall von zwei männlichen Personen beobachtet. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

