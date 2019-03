Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Gelände Firma New Environ in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Am Dienstag, den 19. März 2019, gegen 16:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand auf dem Gelände der Firma New Environ im Pleetzer Weg in Friedland informiert. Nach Mitteilung eines Mitarbeiters der betroffenen Firma hatte sich eine größere Menge freilagernder schadstoffentfrachteter Elektronikschrott selbst entzündet. Der Schrott war auf dem umfriedeten Firmengelände gelagert. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Aufgrund der zügigen Brandausdehnung, der Brandgröße und der damit verbundenen Rauchentwicklung mussten mehrere Feuerwehren alarmiert werden. Es kamen 80 Kameraden der Feuerwehren Friedland, Neubrandenburg (Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr), Neustrelitz, Kotelow, Genzkow, Eichhorst und Beseritz zum Einsatz. Aufgrund der Rauchentwicklung, wobei ein Großteil der Rauchwolke über die Stadt Friedland zog, wurden vorsorglich Luftmessungen bezüglich möglicher Schadstoffe vorgenommen. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden keine gesundheitsgefährdenden Partikel in der Luft festgestellt. Der entstandene Schaden wird derzeit mit etwa 5.000-10.000 Euro beziffert, steht aber noch nicht abschließend fest. Die Löscharbeiten werden nach Aussage der Feuerwehr noch bis in die Morgenstunden des 20.03.19 andauern. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell