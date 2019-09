Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Wieden: Wanderer abgestürzt - mit dem Helikopter geborgen und in Klinik geflogen

Freiburg (ots)

Zu einem Wanderunfall kam es am Sonntag. 29.09.2019, gegen 19.00 Uhr, auf dem Wanderweg in der Nähe des Friedhofes in Wieden. Mit einigen Personen war ein 77 Jahre alter Mann zum Wandern unterwegs, als er kurz vor seiner Pensionsunterkunft auf einen rutschigen Untergrund geriet und rund 50 Meter tief einen Abgrund hinunter stürzte. Die Bergwacht und der Rettungsdienst wurden informiert und der 77-jährige wurde in einer Bergungsaktion gerettet. Der Verunglückte wurde mit dem Helikopter in die Uni Klinik nach Freiburg geflogen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell