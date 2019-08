Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw- Aufbrecher gesucht

Hamm (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (28.08.2019, 21 Uhr) auf Donnerstag (29.08.2019, 1.30 Uhr) drei Fahrzeuge auf. An der Unionstraße brachen sie einen Hyundai auf. An der Viktoriastraße und der Andreasstraße schlugen sie die Seitenscheibe eines Nissan und eines Audis mit einem Stein ein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

