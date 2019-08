Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle an der Teutonenstraße - maskierter Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Herringen (ots)

Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am späten Mittwochabend (28. August) eine Tankstelle an der Teutonenstraße und erbeutete Bargeld. Gegen 22.30 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum, bedrohte den Verkäufer mit einem Messer mit fest stehender Klinge und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt worden war, verstaute der Mann es in einem schwarzen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß in Richtung Waterloostraße. Der etwa 20-30 Jahre alte Mann verdeckte bei Tatbegehung sein Gesicht mit einer schwarzen Maske. Er war mit einer roten Regenjacke mit Kapuze und schwarzen Handschuhen bekleidet. Weiter wird er als etwa 175 cm groß beschrieben. Der Räuber sprach deutsch mit einem südosteuropäischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell