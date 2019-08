Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto fährt Frau an, Fahrer flüchtet - Polizei sucht schwarzen Mercedes und Zeugen

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Donnerstag, 1. August, auf dem ehemaligen Kirmesplatz an der Gladbecker Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes. Gegen 20.30 Uhr wurde auf dem Gelände eine 31-Jährige von dem unbekannten Mercedes-Fahrer angefahren. Anschließend fuhr der Autofahrer noch eine kleine Runde über das Gelände und floh dann in Richtung Gladbecker Straße. Die 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Fahrer des schwarzen Mercedes ist etwa 23 bis 24 Jahre alt und hat kurze, schwarze Haare. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Mercedes-Fahrer und nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

