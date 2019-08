Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am 28. August, gegen 15.45 Uhr kam es auf der Waterloostraße im Bereich der Einmündung zur Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem Opel die Waterloostraße in Richtung des Kissinger Weges. Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford Transit wollte von der Friesenstraße nach rechts auf die Waterloostraße abbiegen und stieß mit dem Opel zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Opels leicht verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Von dort wurde sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 800 Euro. (kt)

