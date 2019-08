Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge überraschte am Donnerstag, 29. August 2019, gegen 3.15 Uhr, einen Einbrecher. Gegen 3.15 Uhr beobachtete er den Tatverdächtigen, wie er versuchte in einen Kiosk an der Ostenallee einzubrechen. Der 21-jährige Tatverdächtige konnte von den Polizeibeamten in einem Gebüsch aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden.(jb)

