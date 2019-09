Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 22. September 2019 Nachtrag

Cuxhaven (ots)

Bereich Hemmoor

Verkehrsunfall

Gem. Oberndorf. Am Sonntag, 22.09.19, befuhr gegen 12.20 Uhr ein 19-jähriger Kradfahrer aus Cadenberge die L 113 aus Oberndorf in Richtung Osten, als er in Höhe Niederstrich aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben stürzte. Der Kradfahrer konnte selbst aus dem Graben steigen und einen Notruf absetzen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte dem Stader Krankenhaus zugeführt. Das Krad wurde total beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell