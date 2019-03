Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Bockhorn - Hebelversuche schlugen fehl

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. In der Zeit vom 28.02.-04.03.2019 versuchten bislang unbekannte Täter in einen Aufenthaltsraum der Bockhorner Klinkerziegelei Uhlhorn einzudringen. Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

