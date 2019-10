Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Bei Einbruch Pkw entwendet

Wetter (ots)

In der Zeit vom 12.10., 13:30 Uhr bis zum 13.10., 20:27 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster im Dachgeschoss in ein Haus Am Kronen ein. Dort entwendeten sie die Fahrzeugschlüssel und die zugehörigen Papiere eines an der Straße geparkten Pkw VW. Beim Verlassen des Objekts entwendeten die Täter auch den Pkw und entfernten sich damit in unbekannte Richtung.

