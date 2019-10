Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall an Einmündung

Gevelsberg (ots)

Am 10.10. gegen 06:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Daimler die Kämperheide. An der Einmündung Heidestraße wollte er nach links in diese einbiegen. Beim Vortasten in den Einmündungsbereich übersah er einen sich von links nähernden 52-jährigen Gevelsberger in seinem Pkw Opel. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Opel kam nach links von der Straße ab und prallte in einen Zaun. Sein Fahrer wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell