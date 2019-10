Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ennepetal (ots)

Am Freitag, 11.10.2019, gegen 21:00 h, versuchten zwei unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Zweifamilienhauses im Geranienweg aufzuhebeln. Dazu waren sie auf das angrenzende Garagendach geklettert. Sie wurden von Nachbarn angeprochen und flüchteten daraufhin in den nahegelegenen Wald. Die Polizei erhielt über diesen Vorfall erst am nachfolgenden Tag Kenntnis. Die Polizei bittet darum, bei derartigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 anzurufen.

