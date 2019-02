Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: 2. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Einbrecher in Wohnung

Auf den Balkon einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Waldrain in Wüstenrot-Neuhütten stiegen Unbekannte am Donnerstagabend. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht begaben sich die Täter von einem Gartenweg aus zur Gebäuderückseite und kletterten dort auf den Balkon. Auf diesem angelangt wuchteten die Einbrecher die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie die Behältnisse in allen Zimmern. Entwendet wurde allerdings lediglich ein Laptop. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, sollten verdächtige Beobachtungen im Bereich des Waldrains, am Waldsportplatz und an der Straße Auf der Ebene dem Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 7077, mitgeteilt werden.

