POL-MA: Sinsheim: Duo klaute Waren im Wert von fast 1.000 Euro Wer hat die beiden gesehen ? Hinweise an die Polizei Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr wurde der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße auf zwei Männer aufmerksam, die Parfumflaschen in eine mitgeführte Tasche steckten. Im EG sprach er das Duo an, woraufhin einer der Männer sofort die Flucht ergriff. Seinen Komplizen hielt der Detektiv zunächst fest und führte ins 3. OG. Auf dem Weg dorthin gelang es ihm jedoch, sich aus den Griffen zu entreißen und sprang aus einem Fenster.

Die Tasche, in der sich Parfumflaschen im Wert von fast 1.000 Euro befanden, konnte der Ladendetektiv allerdings sichern.

Er alarmierte sofort die Polizei und beschrieb die Männer wie folgt: 1. Täter (Flucht aus dem EG): Ca. 20 - 25 Jahre alt, 180 cm groß, trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose.

2. Täter (Flucht aus dem OG): Gleiches Alter, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose, auffälliges Tattoo auf dem Arm.

Kunden oder Passanten, die gegen 15.45 Uhr auf die Männer aufmerksam wurden und Hinweise zu deren Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

