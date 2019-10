Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Freitag (11.10.2019), gegen 17:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger alkoholisierter Lenker eines Pkw Mercedes die Tapachstraße in Fahrtrichtung Haldenrainstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Verursacher wurde in der Folge nach links abgewiesen und fuhr nach rund 20 Meter gegen einen weiteren geparkten Pkw. An den sechs beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Der 32-jährige Lenker wurde leicht verletzt, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Tapachstraße zwischen Erlacher Straße und Haldenrainstraße bis gegen 20:30 Uhr gesperrt werden.

